Γεννηματά: Ακυρώθηκε η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη λόγω εθνικού πένθους

Η σχετική απόφαση ελήφθη από το υπουργείο Εσωτερικών.

Δεν θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση της 27ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη λόγω εθνικού πένθους

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών: «Μετά την κήρυξη από τον Πρωθυπουργό της Χώρας της 27ης Οκτωβρίου ως ημέρας εθνικού πένθους για την εκδημία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, πρώην Αναπληρωτή Υπουργού, πρώην Υφυπουργού, πρώην Νομάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς και Βουλευτή, Φωτεινής Γεννηματά, δεν θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση της 27ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη».

Eπισημαίνεται ότι ακυρώνεται μόνο η μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης καθώς έχει την ιδιαιτερότητα να πραγματοποιείται παραδοσιακά στις 27 Οκτωβρίου, ξεχωριστά από τη στρατιωτική που πραγματοποιείται στις 28 Οκτωβρίου.

Οι παρελάσεις στους υπόλοιπους δήμους της Θεσσαλονίκης καθώς και στην υπόλοιπη χώρα θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις 28 Οκτωβρίου, πάντα σύμφωνα με την απόφαση της εκάστοτε Περιφέρειας.

ΑΠΘ: Ακύρωση εκδηλώσεων 26 και 27 Οκτωβρίου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά, προχωρά στην ακύρωση των εκδηλώσεων που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, ματαιώνεται η εκδήλωση για τον επίσημο εορτασμό της ημέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, της 109ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του Έπους του ’40, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, στις 18.30, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, με την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Επίσης, αναβάλλονται τα εγκαίνια του αρχείου του Ντίνου Χριστιανόπουλου που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021,στις 12.00, στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

