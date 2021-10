Χανιά

Χανιά: Νεκρός σε χαράδρα ο αγνοούμενος

Δεν είχε αίσιο τέλος η αναζήτηση του αγνοούμενου τουρίστα.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε ο άνδρας ο οποίος αναζητείτο από την Κυριακή στην περιοχή των Χανίων.

Πρόκειται για 60χρονο, ο οποίος βρέθηκε σε χαράδρα, περίπου 20 – 30 μέτρων, στην περιοχή της Μαλάξας.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα, προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο άνδρα από τη χαράδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Γερμανό, ο οποίος επιχείρησε να ανέβει, το πρωί της Κυριακής, στο βουνό για να εξερευνήσει τις ομορφιές του.

