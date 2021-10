Μαγνησία

Τροχαίο στον Βόλο: απανθρακώθηκε ο οδηγός (σκληρές εικόνες)

Τραγωδία στην άσφαλτο με αυτοκίνητο που “καρφώθηκε” σε κολώνες στην έξοδο για την Εθνική Οδό.

Ένας άνδρας, 42 ετών,έχασε την ζωή του λίγο πριν τις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας, σε τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Βόλου - Βελεστίνου, στη συμβολή του με την ΠΑΘΕ και στην έξοδο προς την Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, πιθανότατα λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας καρφώθηκε πάνω στις κολώνες από μπετόν που σηματοδοτούν την έξοδο και στη συνέχεια κυριολεκτικά διαλυμένο τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο εκινείτο από τον Βόλο με κατεύθυνση προς την έξοδο του αυτοκινητοδρόμου που οδηγεί προς Λάρισα και Θεσσαλονίκη και εικάζεται ότι από την σφοδρότητα της σύγκρουσης άρπαξε αμέσως φωτιά επειδή χρησιμοποιούσε ως καύσιμο κάποια μορφή υγραερίου.

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τον Βόλο αλλά και από την Β' ΒΙ.ΠΕ Βόλου και οι πυροσβέστες αφού έσβησαν την φωτιά στο αυτοκίνητο, ανέσυραν απανθρακωμένο και τον οδηγό που παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

