Θεσσαλονίκη - Άγιος Δημήτριος: Συνωστισμός εντός και εκτός ναού

Ούτε σήμερα έλειψαν τα... παρατράγουδα. Πιστοί και ιερείς κατεβάζουν τις μάσκες για να φιλήσουν την εικόνα.



Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωση της από τον οθωμανικό ζυγό ενώ παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, τιμά τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο.

Εκατοντάδες είναι οι πιστοί που από νωρίς το πρωί σπεύδουν για να προσκυνήσουν και να παρακολουθήσουν τη λειτουργία, με τα μέτρα της αστυνομίας να είναι δρακόντεια αφού στις 11.00 θα τελεστεί η Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης, παρουσία της προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Με τα μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του κορονοϊού να γίνεται προσπάθεια να κρατηθούν, δε λείπουν ούτε σήμερα οι πιστοί που κατεβάζουν τις μάσκες προκειμένου να ασπαστούν τις εικόνες, τόσο εντός όσο και εκτός του Ναού.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, σύμφωνα με το grtimes.gr, με ιερέα να βάζει μέσα νωρίτερα δύο πιστούς χωρίς μάσκα παρότι το απαγόρευσε προσωπικό της ΕΛΑΣ, ενώ άλλος ιερέας διαμαρτυρήθηκε για την έντονη παρουσία της ΕΛΑΣ έξω από τον Ναό με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή να έχουν απομακρυνθεί από τις εισόδους.

