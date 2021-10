Χίος

Χίος: Ναυάγιο με νεκρά παιδιά (εικόνες)

Τραγωδία με τη βύθιση λέμβου στα ανοιχτά της Χίου. Σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Τρία ανήλικα παιδιά και μία γυναίκα έχουν ανασυρθεί νεκροί, μετά το ναυάγιο λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά νοτιοανατολικά της Χίου. στο ναυάγιο λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά νοτιοανατολικά της Χίου.

Στο σημείο, όπου είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, έχουν διασωθεί έως τώρα 22 άτομα (14 άνδρες, 7 γυναίκες και ένα παιδί), ενώ ένα ακόμη άτομο αγνοείται. Όπως ανέφεραν κάποιοι από τους διασωθέντες αλλοδαπούς, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 27 άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο του Ελληνικού Στρατού, ένα πλοίο δύναμης ΝΑΤΟ, τρία αλιευτικά σκάφη και τρία παραπλέοντα πλοία. Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, «η λέμβος είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια φορτωμένη με υπεράριθμους επιβάτες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οδήγησαν στην αποκόλληση της γάστρας (πάτωμα λέμβου) της μη αξιόπλοης λέμβου και την επακόλουθη ημιβύθισή της. Τονίζεται ότι κανένας εκ των επιβαινόντων δεν έφερε ατομικό σωσίβιο.



Λόγω αμεσότητας της επέμβασης των πληρωμάτων των περιπολικών σκαφών Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και των εναέριων μέσων και με βασικό γνώμονα να περισυλλεγούν ασφαλώς οι επιβαίνοντες, επιτεύχθηκε η διάσωση των 22 επιβαινόντων, παρά την δυσκολία που επέφεραν στην επιχείρηση οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, ουδείς εκ των επιβαινόντων δεν έφερε ατομικό σωσίβιο. Όλοι οι διασωθέντες αλλοδαποί οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στον λιμένα Χίου.»

Σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το ναυάγιο προσφύγων στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σημειώνει: «Αυτή είναι η πραγματικότητα της εκμετάλλευσης μεταναστών απο εγκληματικές συμμορίες στο Αιγαίο. Αδίστακτοι λαθροδιακινητές βάζουν σε κίνδυνο ζωές σε βαριά φορτωμένες, μη αξιόπλοες λέμβους ανοιχτά της Χίου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του Ελληνικού Λιμενικού, 4 παιδιά -όλα μεταξύ 3 και 14 ετών- ανασύρθηκαν νεκρά, 1 άτομο αγνοείται και 22 έχουν διασωθεί και περιθάλπονται στην ξηρά. Οι Τουρκικές Αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αποτρέπουν την εκμετάλλευση από εγκληματικές συμμορίες. Αυτές οι διελεύσεις δεν πρέπει να επιτραπούν ξανά».

«Έχουμε όλοι συγκλονιστεί από την τραγική απώλεια τριών μικρών παιδιών και μιας γυναίκας στο Αιγαίο. Η εγκληματική αδιαφορία, των κυκλωμάτων διακίνησης, για την ανθρώπινη ζωή, ξεπέρασε κάθε όριο, αφού πάνω από 20 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και μικρά παιδιά, αφέθηκαν χωρίς σωσίβιο», τονίζει σε σημερινή δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης μετά τη βύθιση σκάφους με αλλοδαπούς νοτιοανατολικά της Χίου.

'Οπως αναφέρει ο υπουργός σε δήλωσή του στην προσωπική του ιστοσελίδα, «το Λιμενικό Σώμα έσπευσε για βοήθεια και διέσωσε 22 συνανθρώπους μας, δυστυχώς όμως τα τρία παιδιά και η γυναίκα είχαν χαθεί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανεύρεση ενός ακόμα ατόμου». «Εκφράζω την οδύνη όλων μας για το τραγικό αυτό γεγονός», τονίζει ο Γιάννης Πλακιωτάκης.

















