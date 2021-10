Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αρκούδα κατέβηκε για μέλι στις... όχθες του Αξιού!

Τι κατέγραψαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τι εκτιμούν για την αρκούδα που βρέθιηκε "μια ανάσα" απο τον οικισμό.

Στις όχθες του ποταμού Αξιού κατέβηκε αρκούδα, που χόρτασε την πείνα της με μέλι, σπάζοντας τις κυψέλες ντόπιου μελισσοκόμου.

Το σπάνιο περιστατικό εμφάνισης αρκούδας στην περιοχή επιβεβαιώθηκε κοντά στις δασωμένες όχθες του ποταμού Αξιού, στο ύψος του χωριού Ανατολικό, στο πλαίσιο αυτοψίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία οι υπάλληλοι κατέγραψαν τις ζημιές που έγιναν αλλά και τα ίχνη του ζώου, εικάζοντας μάλιστα από το μέγεθος του πέλματος, ότι πρόκειται για αρσενική αρκούδα.



«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» και «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, τονίστηκε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ότι η αρκούδα δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, καθώς, όπως και τα περισσότερα άγρια ζώα, απομακρύνεται σε περίπτωση που αντιληφθεί την παρουσία ανθρώπων». Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, των περιβαλλοντικών οργανώσεων» και του Δασαρχείου, τονίστηκε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ότι η αρκούδα δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, καθώς, όπως και τα περισσότερα άγρια ζώα,

«Η εμφάνιση του είδους σε περιοχές που συνορεύουν με τους κατεξοχήν βιότοπούς του είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Συνήθως συνδέεται με άτομα σε διασπορά προερχόμενα από γειτονικές περιοχές με κατάλληλο βιότοπο. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ενήλικο αρσενικό και η πιθανότερη διαδρομή που φαίνεται να ακολούθησε το ζώο είναι από το όρος Πάικο κατά μήκος του δασωμένων εκτάσεων στις όχθες του ποταμού Αξιού», διευκρινίζεται.

Σημειώνεται ότι το 2015 υπήρξαν βάσιμες μαρτυρίες κατοίκων για οπτική επαφή με αρκούδα στην περιοχή της Νέας Αγαθούπολης (πιθανότερη διαδρομή από Πιέρια όρη), αλλά η παρουσία της τότε δεν επιβεβαιώθηκε κατά την επόπτευση της περιοχής με ειδικές κάμερες.

Κατά την τηλεδιάσκεψη μεταξύ των αρμοδίων φορέων αποφασίστηκαν η συλλογή περισσότερων δεδομένων και πληροφοριών με την τοποθέτηση ειδικών καμερών σε σημεία πιθανής διέλευσης του ζώου, η συστηματική καταγραφή μαρτυριών για επόμενες πιθανές εμφανίσεις του ζώου και η ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης για την συγκρότηση Ομάδας Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) για την αντιμετώπιση περιστατικών αλληλεπίδρασης ανθρώπου και αρκούδας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, οι φορείς προχωρούν στη διοργάνωση ημερίδας, την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα, προκειμένου να ενημερώσουν τους κατοίκους της περιοχής για τους ενδεδειγμένους τρόπους αντίδρασης σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με αρκούδα και να δώσουν συγκεκριμένες συμβουλές σε γεωργούς, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους για τους τρόπους πρόληψης ζημιών.

