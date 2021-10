Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τράπεζες με βαριοπούλες (εικόνες)

Ταυτόχρονες επιθέσεις τα ξημερώματα σε υποκαταστήματα τραπεζων και ΑΤΜ στην Θεσσαλονίκη.



Τρία τραπεζικά υποκαταστήματα δέχτηκαν επίθεση τα μεσάνυχτα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Tα δυο από αυτά βρίσκονται δίπλα – δίπλα στην οδό Λαγκαδά, στη Σταυρούπολη. Το τρίτο βρίσκεται στην οδό Κ. Καραμανλή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στα δυο πρώτα υποκαταστήματα οι δράστες έσπασαν τις οθόνες των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης. Στην τρίτη περίπτωση εκτός από το ΑΤΜ προκάλεσαν φθορές και στους υαλοπίνακες με βαριοπούλες.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, ωστόσο, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.

Για τα περιστατικά διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.