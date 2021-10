Αχαΐα

Κορονοϊός: πρόστιμο 5000 σε ανήλικη που “έσπασε” την καραντίνα

Παραβίασε τους όρους της 14ήμερης καραντίνας και της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο "βαρύ" πρόστιμο.

Διοκητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για μη συμμόρφωση με τα μέτρα κατά του κορονοϊού επιβλήθηκε σε ανήλικη κοπέλα στην Πάτρα.

Μία 17χρονη κοπέλα από την Πάτρα - επιβεβαιωμένο κρούσμα - «έσπασε» την καραντίνα και τώρα καλείται να πληρώσει το ποσό των 5.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ΕΛ.ΑΣ ενημέρωσε η μητέρα της. Η 17χρονη αγνόησε την καραντίνα και βγήκε από το σπίτι της.

Μετά από δύο ώρες η κοπέλα επέστρεψε στο σπίτι της και οι Αστυνομικοί τουΤμήματος Πατρών της επέβαλαν το πρόστιμο των 5.000 ευρώ που προβλέπεται.

