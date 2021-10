Πέλλα

Έδεσσα: Πτώμα σε φρεάτιο στους καταρράκτες

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί.

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/10), στην περιοχή των καταρρακτών στην Έδεσσα.

Συγκεκριμένα και, σύμφωνα με πληροφορίες,πολίτης ειδοποίησε τις αρχές όταν αντίκρυσε τη σορό σε ένα φρεάτιο, όπου καταλήγουν τα νερά των καταρρακτών. Το πτώμα περισυνελέγη και έπειτα από τις έρευνες των αρχών, ταυτοποιήθηκε.

Όπως αποδείχτηκε, η σορός ανήκει σε άνδρα, 42 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δε διαφαίνεται εγκληματική ενέργεια, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά και φως στα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από τις αρχές.

