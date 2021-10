Θεσσαλονίκη

28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Στα γαλανόλευκα οι “Ομπρέλες” του Ζογγολόπουλου (εικόνες)

Οι εμβληματικές ομπρέλες του Γιώργου Ζογγολόπουλου φωτίστηκαν στα χρώματα της γαλανόλευκης ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Με τα χρώματα της γαλανόλευκης φώτισε απόψε ο Δήμος Θεσσαλονίκης τις εμβληματικές "Ομπρέλες" του Γιώργου Ζογγολόπουλου, που κοσμούν τη νέα παραλία της πόλης.

Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων. Αντίστοιχος φωτισμός θα υπάρξει και αύριο, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

