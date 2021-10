Κέρκυρα

28η Οκτωβρίου - Μαθράκι: η μοναχική παρέλαση του μικρού Τάσου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 9χρονος Τάσος με περισσή περηφάνια σήκωσε τη γαλανόλευκη και παρέλασε, συνοδευόμενος από τη δασκάλου του.

Ρίγη συγκίνησης, για τους 30 περίπου μόνιμους κατοίκους του νησιού Μαθρακίου, προκάλεσε η μαθητική παρέλαση από τον έναν και μοναδικό μαθητή του δημοτικού σχολείου που λειτούργησε μετά από 21 χρόνια, στο βορειοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας, στο δαντελωτό σύμπλεγμα των Διαποντίων νήσων.

Οι μνήμες ξύπνησαν όταν το μικρό νησί «έσφυζε» από ζωή. Σήμερα τα χαμόγελα ξαναγύρισαν στους κατοίκους, σηκώνοντας ψηλά το εθνικό φρόνημα των φρουρών από τις «Θερμοπύλες» της δυτικής Ελλάδας.

Ο 9χρονος Τάσος, που είναι ορμώμενος από τη Θεσσαλονίκη, αλλά γεννήθηκε και έζησε στη Γερμανία, με περισσή περηφάνια σήκωσε σήμερα τη γαλανόλευκη και παρέλασε, συνοδευόμενος από τη δασκάλου του, για την εορτή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, προκαλώντας δάκρυα χαράς σε όλους τους παρευρισκόμενους που τον καταχειροκρότησαν από την καρδιά τους.

Ούτε και ο ίδιος δε θα το πίστευε το καλοκαίρι που ήρθε για πρώτη φορά στο νησί, ένας άγνωστος γι' αυτόν τόπος, ότι η σημερινή μέρα θα του μείνει «αξέχαστη για μια ζωή» όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το μόνο μήνυμα που θέλει να στείλει είναι «ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος» μία λέξη που παρότι τρίγλωσσος δυσκολεύεται ακόμη να την πεί, όμως την εννοεί από τα βάθη της καρδιάς του.

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου: συγκίνηση από το μήνυμα του πιλότου της ομάδας “Ζευς”

“Άγριες Μέλισσες”: αποκλειστικά αποσπάσματα από το επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Καταδίωξη στο Πέραμα - Κούγιας: έξυπνος ελιγμός η επιλογή του 14χρονου (βίντεο)