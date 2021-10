Ηράκλειο

Κρήτη: Τραγωδία για παρέα που ψάρευε με καλάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση 4 φίλων για ψάρεμα στην Αγία Πελαγία.

Τραγωδία με έναν νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης, στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, στην Κρήτη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Creta24, όλα ξεκίνησαν όταν τέσσερα άτομα, πήγαν για ψάρεμα με καλάμι στην περιοχή Αλυκές. Ένας εκ των τριών που ψάρευαν παρέα έχασε το καλάμι του, το οποίο έπεσε επίσης στην θάλασσα. Στην προσπάθεια του να το πιάσει, παρασύρθηκε, από τα κύματα.

Άμεσα, οι δύο φίλοι του προσπάθησαν να τον τραβήξουν από το νερό, καθώς φέρεται να μη γνώριζε κολύμπι. Όμως τα μανιασμένα κύματα παρέσυραν, και τους άλλους δύο νεαρούς, που υπερβάλλοντας τις δυνάμεις τους προσπάθησαν να κρατήσουν στην επιφάνεια, το φίλο τους.

Ένα τέταρτο άτομο από την παρέα, που έμεινε στη στεριά και συγκεκριμένα στα βράχια της περιοχές Αλυκές, ενημέρωσε το Λιμεναρχείο που έσπευσε στην περιοχή σημαίνοντας συναγερμό και στους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής.

Δυστυχώς, ο ένας νεαρός άνδρας δε τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του. Στην επιχείρηση ανάσυρσης του βοήθησε επαγγελματίας ψαράς από την Αγία Πελαγία.

Τα άλλα δύο μέλη της παρέας που έπεσαν στο νερό, με υποθερμία αφού βγήκαν από τη θάλασσα με τη βοήθεια εθελοντή ιδιοκτήτη σκάφους, μεταφέρθηκαν στην παραλία της Αγίας Πελαγίας όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συνολικά τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην περιοχή, προκειμένου να παραλάβουν τους δύο διασωθέντες αλλά και τον νεκρό νεαρό, που δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: αποκλειστικά αποσπάσματα από το επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Καταδίωξη στο Πέραμα - Κούγιας: έξυπνος ελιγμός η επιλογή του 14χρονου (βίντεο)

28η Οκτωβρίου - Χίος: Η ελληνική σημαία σκέπασε το λιμάνι (βίντεο)