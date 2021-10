Αχαΐα

Πάτρα: Φωτιά σε πλοίο στο λιμάνι (βίντεο)

Πυκνοί καπνοί βγαίνουν από το φουγάρο. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο νέο λιμάνι της Πάτρας, προκειμένου να κατασβέσουν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, στο φουγάρο ελλιμενισμένου επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ, σύμφωνα πάντα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενημέρωση για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα μέσα στο πλοίο.

Βίντεο: Thebest.gr

