Μαγνησία

Φονικό στη Μακρινίτσα: Αλλαγή επιθέτου για τον εγγονό τους ζητούν οι γονείς του θύματος

Ο παππούς και η γιαγιά που έχουν την επιμέλεια του ανηλίκου, κίνησαν τις διαδικασίες ώστε να μην φέρει το παιδί το επίθετο του δράστη.

Αλλαγή του ονόματος του ανήλικου εγγονού τους αιτούνται οι χαροκαμένοι γονείς της 28χρονης Κωνσταντίνας, θύμα του μακελειού στη Μακρινίτσα, που σημειώθηκε στις 5 Απριλίου. Το ζεύγος Τσάπα θέλει να μην ακολουθεί το μονάκριβο αγγελούδι τους καμία αρνητική μνήμη και να απαλλαγεί η οικογένεια από το άκουσμα του επωνύμου του δράστη του διπλού φονικού, που μόνο οργή και πόνο προκαλεί.

Ο παππούς του ανήλικου, Απόστολος Τσάπας, δήλωσε στον “Ταχυδρόμο”: «Δεν θέλουμε να έχει αυτό το όνομα το παιδί. Τελείωσε αυτό το επίθετο για εμάς. Δεν θέλουμε να ακούγεται πλέον».

Η οικογένεια πιστεύει ότι το επίθετο μπορεί να στιγματίσει τον ανήλικο, ο οποίος ταλαιπωρείται ήδη αρκετά ψυχολογικά, αφού στερείται την πιο σημαντική παρουσία για ένα παιδί, της μητέρας του, που όσο ζούσε το λάτρευε. «Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αλλάξει το όνομα του παιδιού, του οποίου έχουμε την οριστική επιμέλεια με δικαστική απόφαση και το αιτηθήκαμε αυτό στο Ληξιαρχείο Βόλου, όπως έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε», σημειώνει.

Το ζεύγος Τσάπα στερήθηκε για πάντα τα δύο του παιδιά μέσα σε ένα βράδυ. Σήμερα διαμένει σε καινούργιο σπίτι σε ευρύτερη περιοχή του Βόλου με το εγγονάκι του και φροντίζει να μην έχει εκείνο πίσω του καμία οδυνηρή ανάμνηση. «Φθάνει που υποφέρουμε εμείς. Μόνο η ψυχή μας γνωρίζει πως ζούμε μετά το φρικτό μακελειό», επισημαίνει ο Απόστολος Τσάπας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τριαντάφυλλος Εμμανουηλίδης, εξήγησε ότι η σχετική αίτηση αλλαγής ονόματος απευθύνεται, όπως προβλέπει ο νόμος, προς τον δήμαρχο Βόλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να αποφασίσει. «Αντικείμενο της αίτησης είναι να αλλάξει το επώνυμο του παιδιού και να μην έχει το όνομα του δράστη, διότι αυτό προκαλεί αισθήματα απέχθειας στο κοινό και δεν μπορεί ο ανήλικος να έχει το όνομα του φονιά της μητέρας του. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται και αυτό κάναμε. Οι παππούδες έχουν την οριστική επιμέλεια του παιδιού με αμετάκλητη απόφαση», καταλήγει.

Πηγή: taxydromos.gr

