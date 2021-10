Κυκλάδες

28η Οκτωβρίου: Ελληνική σημαία 1500 τμ στη Σαντορίνη (εικόνες)

Ύψωσαν τη μεγαλύτερη ελληνική σημαία με γερανό στη Σαντορίνη.

Ανήμερα της 28η Οκτωβρίου, υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία της επικράτειας, στην Σαντορίνη.

Ανέλαβαν την πρωτοβουλία, μία ομάδα νέων του νησιού, μαζί με τον Γιάννη Συκινιώτη και τον Μανώλη Ορφανό, έτσι ώστε να κυματίζει περήφανη η γαλανόλευκη.

Συγκεκριμένα, η ελληνική σημαία έχει βάρος 160 κιλά και μέγεθος 1.500 τετραγωνικά μέτρα και κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Κρητών Σαντορίνης και του Συλλόγου Ποντίων Σαντορίνης αλλά και τη βοήθεια εθελοντών και υψώθηκε στον ουρανό με τη βοήθεια γερανού.

Όπως αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε, ο κ. Ορφανός πρόκειται για τη μεγαλύτερη σημαία στον κόσμο.

