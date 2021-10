Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ομηρία αλλοδαπών: Οι απαγωγείς ζητούσαν λύτρα

Απελευθερώθηκαν εννέα άτομα, που κρατούνταν παρά τη θέλησή τους. Συνελήφθησαν τρία άτομα.

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με την έρευνα που διενήργησαν συνάδελφοί τους της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Μυτιλήνης, οδήγησαν στη σύλληψη τριών ατόμων που ενέχονται σε υπόθεση αρπαγής και εκβίασης.

Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς 27, 24 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αρπαγής, εκβίασης και απόπειρας εκβίασης κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε καταγγελία από δύο αλλοδαπούς στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, σύμφωνα με την οποία άγνωστα άτομα είχαν απαγάγει τον αδερφό τους και ζητούσαν για την απελευθέρωση του το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ως τόπος κράτησης του απαχθέντα άγνωστη τοποθεσία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Άμεσα, υπήρξε κινητοποίηση αστυνομικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και βραδινές ώρες της Τρίτης ορίσθηκε παράδοση του αιτούμενου χρηματικού ποσού στην ευρύτερη περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Στο σημείο παράδοσης μετέβη ο 50χρονος απαχθείς, καθώς επίσης και 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αφού παρέλαβε το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό, συνελήφθη.

Το πρωί της Τετάρτης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σε διαμερίσματα στην περιοχή του Ευόσμου, όπου εντοπίσθηκαν και απελευθερώθηκαν 8 απαχθέντες αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 24 και 20 ετών, ως απαγωγείς-συνεργοί.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες απαιτούσαν εκβιαστικά είτε από τους παθόντες είτε από συγγενικά τους πρόσωπα την καταβολή χρηματικού ποσού από 1.000 έως 2.000 ευρώ, για την απελευθέρωσή τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

