Λασιθίου

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: σκότωσε τη σύζυγό του με πολλαπλές μαχαιριές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στην Κρήτη για το άγριο έγκλημα. Απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του ο δράστης.

Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας περίπου 50 ετών, σκότωσε τη σύζυγό του του με πολλαπλές μαχαιριές στην περιοχή του Περιστερά, το πρωί της Παρασκευής.

Πρόκειται για ένα χωρισμένο ζευγάρι με τέσσερα παιδιά. Η γυναίκα τον τελευταίο καιρό ζούσε μόνη σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, καθώς είχε αποχωρήσει από το σπίτι της. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι για περίπου 30 χρόνια!

Η σορός της γυναίκας παραμένει στο σημείο καθώς αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ ο δράστης απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Αυτήν την ώρα γίνονται διαπραγματεύσεις για την παράδοσή του, ενώ άμεσα έφθασε εκεί και ένα από τα παιδιά του, ζητώντας του να παραδοθεί.





Πηγή: Radiolasithi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Πύρρος Δήμας: τα μετάλλια, τα παδιά του και τα δάκρυα για την Αναστασία

Κορωπί: νεκρή βρέθηκε η αγνοούμενη γυναίκα

Βύρωνας: νεαρός μπήκε στις τουαλέτες σχολείου χωρίς παντελόνι!