Πάτρα: Έκαψε το αυτοκίνητο της πρώην του (εικόνες)

Οι διαπληκτισμοί ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι,το τελευταίο διάστημα,ήταν συχνοί.

Φωτιά στο αυτοκίνητο της πρώην γυναίκας του έβαλε άνδρας.ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα νωρίς το πρωί κλήθηκε πυροσβεστική και Αστυνομία, καθώς σταθμευμένο αυτοκίνητο είχε αρπάξει φωτιά στην οδό Λόντου και Γερμανού.

Οπως αποκαλύψε η ιδιοκτήτριά του το γεγονός δεν ήταν τυχαίο. Μιλώντας στους αστυνομικούς τους αποκάλυψε πως λίγη ώρα νωτρίτερα ο πρώην σύζυγός της της τηλεφώνησε για να της πεί :“σου έκαψα το αυτοκίνητο”.

Οι διαπληκτισμοί του πρώην ζευγαριού, το τελευταίο διάστημα, ήταν συχνοί και μάλιστα είχε κληθεί αρκετές φορές η Αστυνομία.

Ο πρώην σύζυγος όμως σήμερα το πρωί αποφάσισε , σύμφωνα με την καταγγελία, να προχωρήσει σε πιο …δραστικές ενέργειες και της έβαλε φωτιά στο όχημα.

