Θεσσαλονίκη - Άγιος Δημήτριος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον ιερέα που είπε όχι στις μάσκες

Το συμβάν καταγράφηκε σε ζωντανή σύνδεση από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ιερέας του Αγίου Δημητρίου προέτρεψε πιστούς να εισέλθουν στον Ιερό Ναό χωρίς μάσκα, ανήμερα του εορτασμού του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, παρά τις περί του αντιθέτου συστάσεις της αστυνομίας.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί, εάν τελέστηκε το αδίκημα της διέγερσης σε ανυπακοή. Η έρευνα ανατέθηκε στην αστυνομία.

Το συμβάν καταγράφηκε σε ζωντανή σύνδεση από τη δημόσια τηλεόραση, ενώ σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ένα 24ωρο αργότερα, γίνεται λόγος για «ατυχές συμβάν», που προέκυψε εξαιτίας μιας «στιγμιαίας και μεμονωμένης παρανόησης μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το γεγονός «έλαβε διαστάσεις και μεγαλοποιήθηκε ως μη όφειλε», ενώ τονίζεται ότι γενικά η συνεργασία των υπευθύνων του Ναού και των εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης.

