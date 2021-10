Ηράκλειο

Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Ηλικιωμένος υπέκυψε στο νοσοκομείο (εικόνες)

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Την τελευταία του πνοή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, άφησε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είχε τραυματισθεί σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στην Αγία Βαρβάρα, στον δρόμο προς Μεσαρά.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούσθηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια τους οι τρεις επιβαίνοντες σε αυτά.

Με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απεγκλωβίστηκαν και με αρκετά τραύματα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας και στην συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου μετά από λίγο ο ένας άντρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του και ακόμη ένας τραυματίας νοσηλεύονται χωρίς να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους.

Την αιτία του τροχαίου ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: flashnews.gr / firevoice.gr

