Αχαΐα

Πέραμα: Διαδηλωτές έκλεισαν την εθνική οδό Πατρών – Πύργου

Διαμαρτύρονται για την καταδίωξη στο Πέραμα, που οδήγησε στον θανατηφόρο τραυματισμό του 18χρονου Ρομά

Κλειστή είναι η εθνική οδός Πατρών - Πύργου, στο ύψος της περιοχής Βραχνέικα, στην Αχαΐα, λόγω της συγκέντρωσης διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την θανατηφόρα καταδίωξη του 18χρονου στο Πέραμα.

Τα συγκεντρωμένα άτομα έχουν ανάψει φωτιές στο οδόστρωμα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Στο σημείο του αποκλεισμού βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Φωτογραφία: Tempo24news