Χαλκιδική

Χαλκιδική: Η φωταγώγηση του πρώτου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα

Στην ορεινή Χαλκιδική το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα. Πυρετώδεις ετοιμασίες.

Πυρετώδεις είναι οι ετοιμασίες των κατοίκων του Ταξιάρχη Χαλκιδικής για το «άναμμα» του πρώτου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια θα φωτίσουν με την λάμψη τους την πλατεία του χωριού δίνοντας χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου το απόγευμα παραμονή της γιορτής του πολιούχου και προστάτη του χωριού Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του δέντρου, το οποίο είναι τοπικής παραγωγής και θα ακολουθήσει γιορτή με εκλεκτούς προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο δήμαρχος Πολυγύρου Αστέρης Ζωγράφος.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ταξιάρχη και παραγωγός ελάτων Γιάννης Ξάκης αναφέρει στο ότι «πρόκειται για μία εκδήλωση η οποία ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και θέλουμε να καθιερωθεί, έτσι ώστε ο Ταξιάρχης να φέρνει πρώτος τα Χριστούγεννα σε ολόκληρη της Ελλάδα”.

Το 70 % των Χριστουγεννιάτικων δέντρων καλλιεργούνται στον Ταξιάρχη

Ο ορεινός Ταξιάρχης είναι το χωριό που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια οι κάτοικοι με την καλλιέργεια και την πώληση ελάτων, ενώ διαθέτει στην ελληνική αγορά πάνω από το 70% των χριστουγεννιάτικων δένδρων. Δηλαδή, 3 στα 4 δέντρα, που αγοράζονται, κάθε χρόνο, στις γιορτές των Χριστουγέννων, είναι από τη Χαλκιδική.

Ο κύριος Ξάκης διευκρινίζει ότι το 90% των κατοίκων δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια έλατου καθιστώντας το κύρια πηγή εσόδων για τους κατοίκους της περιοχής.

«Για την καλλιέργεια των ελάτων οι παραγωγοί του Ταξιάρχη δουλεύουν όλο τον χρόνο, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε όλα να γίνονται βάσει προδιαγραφών χωρίς να διαταράσσεται η φυσική χλωρίδα του τόπου, ενώ κάθε χρόνο διακινούνται πάνω από 20 χιλιάδες έλατα, σε πολλά και διαφορετικά μεγέθη. Συγκεκριμένα πέρυσι πωλήθηκαν 25- 27 χιλιάδες δέντρα σε όλη την Ελλάδα» αναφέρει ο κ. Ξάκης τονίζοντας ότι φέτος είναι πιο αισιόδοξοι και περιμένουν περισσότερες παραγγελίες.

Η τιμή ενός φυσικού έλατου ξεκινάει από τα 30 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένα δέντρο για να φτάσει τα δύο μέτρα χρειάζεται μέχρι και 12 χρόνια.

Ανάσα για τον χειμερινό τουρισμό

Η ορεινή Χαλκιδική αποδεικνύει ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα δημοφιλή θέρετρα που κατακλύζουν οι τουρίστες το καλοκαίρι, καθώς αποτελεί ένα πανέμορφο χειμερινό προορισμό.

Κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, οι επιχειρηματίες του Ταξιάρχη ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους επισκέπτες, στις πετρόχτιστες ταβέρνες και τους ξενώνες με το παραδοσιακό φαγητό.

«Την 28η Οκτωβρίου είχαμε υψηλά νούμερα πληρότητας σε καταλύματα και καταστήματα, εφόσον πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να δραπετεύσουν για μια ανάσα καθαρού αέρα στο χωριό μας» λέει τέλος ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας.

πηγή:grtimes.gr

