Έγκλημα στην Ιεράπετρα: Θρήνος στην κηδεία της Νεκταρίας (εικόνες)

Στο…πένθος έχει βυθιστεί και η Μεσαρά από την άγρια δολοφονία της 48χρονης Νεκταρίας από τον 54χρονο πρώην σύζυγό της.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι έφτασε η σορός της άτυχης 48χρονης έφτασε στον τόπο της καταγωγής της, στον Αμπελούζο της Μεσαράς προκειμένου να τελεστεί η κηδεία.

Συγγενείς και φίλοι βρίσκονται στο σημείο για να απευθύνουν το ύστατε χαίρε στην αδικοχαμένη Νεκταρία ενώ ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχασε την ζωή της με τόσο τραγικό τρόπο.

Η εξώδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στις 2 το μεσημέρι ενώ τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Η μητέρα της δεν γνωρίζει τις συνθήκες του θανάτου της

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία της 48χρονης είναι τα τέσσερα παιδιά της που μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τον κόσμο τους να… καταστρέφεται αφού ο πατέρας τους σκότωσε την μητέρα τους.

Την ίδια ώρα, η μητέρα της άτυχης Νεκταρίας – η οποία έχει σοβαρά προβλήματα υγείας – δεν γνωρίζει ακόμα το πώς πέθανε η κόρη της. Η οικογένειά της στην προσπάθειά της να την προστατεύσει δεν της ανέφεραν ότι έπεσε θύμα δολοφονίας από τον πρώην σύζυγό της.

Με τραύματα από μαχαίρι στο νοσοκομείο ο συζυγοκτόνος.

Ο 54χρονος συζυγοκτόνος παρέμεινε το βράδυ στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας καθώς αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι που σκότωσε την πρώην σύζυγό του.

Ο δράστης μετά την άγρια δολοφονία της 48χρονης πήγε σε γκρεμό που υπήρχε δίπλα από το ξενοδοχείο και απειλούσε να αυτοκτονήσει ενώ όπως φαίνεται μαχαιρώθηκε δύο φορές στο στήθος.

Μετά από επτά ώρες διαπραγματεύσεων με την ΕΛ.ΑΣ., παρουσία του μεγάλου του γιου, ο 54χρονος τελικά πείστηκε να μην βάλει τέλος στη ζωή του και να παραδοθεί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

«Φέρει δύο τραύματα από αμβλύ όργανο στο αριστερό στήθος. Το ένα επιφανειακό το άλλο λίγο πιο βαθύ. Οι γιατροί τον περιέθαλψαν ενώ δεν χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση», ο διοικητής του νοσοκομείου Ιεράπετρας, Μανώλης Καλλιονάκης.

