Έγκλημα στην Ιεράπετρα: Εξιτήριο παίρνει ο δράστης

Ο 54χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, έχοντας τραύματα από μαχαίρι στο στήθος.

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο Ιεράπετρας αναμένεται να λάβει το πρωί της Κυριακής ο 54χρονος άνδρας που μαχαίρωσε θανάσιμα την εν διαστάσει σύζυγο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος νοσηλευόταν μέχρι τώρα προληπτικά και έτσι αύριο το πρωί θα πάρει εξιτήριο και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου.

Ο δράστης έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι στο στήθος, ένα επιφανειακό και ένα λίγο πιο βαθύ και για το λόγο αυτό παρέμεινε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

