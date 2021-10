Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: βρέθηκαν πατέρας και κόρη στον Χορτιάτη

Έκαναν βόλτα με μηχανή και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ποια η κατάστασή τους.

Σώοι εντοπίστηκαν, λίγο μετά τις 12:00 το βράδυ, τα δύο άτομα, πατέρας και κόρη, που χάθηκαν το βράδυ στον Χορτιάτη.

Όπως έγινε γνωστό, έκαναν βόλτα με μηχανή και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και επέστρεψαν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό τους, που είχαν επικεντρωθεί στην περιοχή Αρδαμέρι της Θεσσαλονίκης, συμμετείχε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με 11 διασώστες και 4 οχήματα.

