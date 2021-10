Λασιθίου

Έγκλημα στην Ιεράπετρα: Βγήκε από το νοσοκομείο ο συζυγοκτόνος

Ο εισαγγελέας άσκησε στον 54χρονο ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση.



Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας έλαβε ο 54χρονος άνδρας που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 48χρονη πρώην σύζυγό του, Νεκταρία.

Τα τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του περιποιήθηκαν από τους γιατρούς και πλέον είναι υγιής και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, βρίσκεται στα χέρια της εισαγγελίας η δικογραφία με όλα τα στοιχεία της άγριας δολοφονίας σε βάρος της 48χρονης Νεκταρίας. Μάλιστα, ο εισαγγελέας άσκησε στον 54χρονο ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ ο ίδιος, μετά από αναβολή που ζήτησε, θα οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Ο 54χρονος είχε στήσει… καρτέρι στην 48χρονη όταν εκείνη πήγε για δοκιμαστικό σε μία νέα δουλειά σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Περιστερά Ιεράπετρας και εντός του πάρκινγκ αφού την εμβόλισε με το μηχανάκι του, την κυνήγησε και την σκότωσε μαχαιρώνοντάς την 18 συνολικά φορές.

Μάλιστα, όπως ήδη έχει αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας στο cretapost, ο 54χρονος μετά τη δολοφονία ήταν αρκετά ψύχραιμος καθώς σε ερώτηση που του έκανε η μητέρα της διευθύντριας του ξενοδοχείου «τι έκανες στην Νεκταρία» εκείνος απάντησε ψυχρά «είχαμε προηγούμενα».

Στη συνέχεια πήγε σε έναν γκρεμό, που βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο, και απειλούσε να αυτοκτονήσει ενώ αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι που κρατούσε προκαλώντας δύο επιπόλαια τραύματα στο αριστερό του στήθος.

Μετά από 7 ώρες διαπραγματεύσεων με την ΕΛ.ΑΣ. και τον γιο του τελικά ο 54χρονος πείστηκε να μην αυτοκτονήσει και παραδόθηκε στις αρχές.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο… αντίο στην Νεκταρία

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου την 48χρονη Νεκταρία που χθες δολοφονήθηκε άγρια από τον 54χρονο πρώην σύζυγό της.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στον Αμπελούζο λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι όπου άρχισαν να καταφτάνει ο κόσμος για να της απευθύνει το τελευταίο… αντίο.

Στο πατρικό της σπίτι, στον Αμπελζούζο, οι συγχωριανοί της ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η 48χρονη έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο πρώην σύζυγός της θα της έκοβε το νήμα της ζωής της ενώ όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο για τη Νεκταρία η οποία νοιαζόταν πολύ τα παιδιά της αλλά και γενικότερα τους στενούς συγγενείς της.

Η μητέρα της δεν γνωρίζει τις συνθήκες του θανάτου της

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία της 48χρονης είναι τα τέσσερα παιδιά της που μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τον κόσμο τους να… καταστρέφεται αφού ο πατέρας τους σκότωσε την μητέρα τους.

Την ίδια ώρα, η μητέρα της άτυχης Νεκταρίας – η οποία έχει σοβαρά προβλήματα υγείας – δεν γνωρίζει ακόμα το πώς πέθανε η κόρη της. Η οικογένειά της στην προσπάθειά της να την προστατεύσει δεν της ανέφεραν ότι έπεσε θύμα δολοφονίας από τον πρώην σύζυγό της.

Πηγή: cretapost.gr

