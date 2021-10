Ηράκλειο

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός (εικόνες)

Οι διασώστες διασωλήνωσαν τον άτυχο οδηγό και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ,όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1.30 όταν ο οδηγός ενός οχήματος την ώρα που κινούνταν επί του ΒΟΑΚ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στο ύψος του ΚΤΕΟ με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο οδηγό ο οποίος φέρει σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Μάλιστα, οι διασώστες χρειάστηκαν να τον διασωληνώσουν ενώ εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο του ατυχήματος κλήθηκε και η πυροσβεστική η οποία όμως προχώρησε σε πλύση του οδοστρώματος.

