Θεσσαλονίκη: νεκρή έγκυος από κορονοϊό – σώθηκε το μωρό

Άλλη μια γυναίκα δίνει μάχη διασωληνωμένη στην εντατική. Οι γιατροί έχουν πάρει το μωρό της και κάνουν ότι μπορούν για να τη σώσουν.

Μια νεαρή γυναίκα, που βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, κατέληξε στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μια 38χρονη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από επιπλοκές του κορονοϊού. Νοσηλευόταν διασωληνωμένη στην εντατική και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους.

Έσωσαν όμως το βρέφος, καθώς το πήραν με καισαρική και το μετέφεραν σε θερμοκοιτίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό είναι υγιέστατο.

Άλλη μια γυναίκα χρειάστηκε να διασωληνωθεί στην εντατική του ίδιου νοσοκομείου ενώ ήταν έγκυος. Οι γιατροί έχουν πάρει το μωρό της και κάνουν ότι μπορούν για να σώσουν τη μητέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δυο γυναίκες ήταν ανεμβολίαστες.





