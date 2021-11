Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε ποδηλάτισσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Εικόνες σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, με φορτηγό να παρασύρει ποδηλάτισσα και να την τραυματίζει σοβαρά.

Το φορτηγό πιθανότατα δεν την είδε, με αποτέλεσμα το ποδήλατο να εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες.

Την άτυχη γυναίκα παρέλαβε το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της. Η κατάσταση της υγείας της φέρεται να είναι κρίσιμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγουέρο: Το πρώτο μήνυμα μετά το σοκ με την καρδιακή αρρυθμία

Halloween: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους γιους του (εικόνες)

Γουατεμάλα: Πάνω από 600 κιλά κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε λιμάνι (εικόνες)