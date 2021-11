Ηράκλειο

Κρήτη: Συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπρησμό

Χειροπέδες σε τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Τρεις άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν, το πρωί της Δευτέρας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του εμπρησμού, της ψευδούς καταμήνυσης και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας, δύο από τους συλληφθέντες προέβησαν σε ρίψη πυροβολισμών έξω από σπίτι, ενώ στη συνέχεια έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, προέκυψε η ταυτοποίηση ακόμη ενός ατόμου, κατηγορούμενου για τρεις υποθέσεις εμπρησμού οχημάτων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες δύο εκ των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία μαχαίρια και ένας μπαλτάς.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

