Παράξενα

Κρήτη: Άγριο ξύλο πριν από την εισβολή αυτοκινήτου σε μπαρ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι εικόνες από νέο βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Εμπόλεμη ζώνη θύμιζε το μπαρ στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, ένας νεαρός έριξε το αγροτικό αυτοκίνητο στην είσοδο του καταστήματος.

Όλα ξεκίνησαν όταν δεν επετράπη η είσοδος σε νεαρούς, επειδή δεν ήθελαν να επιδείξουν πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Η έντονη φραστική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με γροθιές, κλωτσιές και… καρεκλοπόλεμο.

Στη συνέχεια, ένας νεαρός μπήκε σε αυτοκίνητο 4x4 και το οδήγησε με ορμή πάνω στην είσοδο του καταστήματος, ενώ από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Κατά πληροφορίες, όταν ο δράστης κατάλαβε το “λάθος” του, διαβεβαίωσε τον καταστηματάρχη πως θα πληρώσει τα “σπασμένα”.

Πηγή: rethnea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρή η ποδηλάτισσα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Νέος Ποινικός Κώδικας - Τσιάρας στον ΑΝΤ1: Αυστηρή τιμωρία για επικίνδυνη οδήγηση (βίντεο)

#MeToo - Μπαλανίκα στο “Πρωινό”: Ήρθε η στιγμή να ξεβρωμίσει ο χώρος μας (βίντεο)