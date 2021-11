Ηράκλειο

Ιεράπτερα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Νεκρός ο οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Ιεράπετρα. Νεκρός οδηγός που έπεσε σε γκρεμό.

(εικόνα αρχείου)

Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από γκρεμό, νωρίτερα το μεσημέρι, σε τοποθεσία κοντά στο χωριό Ορεινό Ιεράπετρας.



Ο άτυχος ηλικιωμένος που οδηγούσε αγροτικό όχημα, άγνωστο πως ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε στον γκρεμό.



Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πλήρωμα του ΕΚΑΒ αλλά και εθελοντές, που συμμετείχαν στη διαδικασία ανάσυρσης του ηλικιωμένου, ο οποίος σύμφωνα με το ΕΚΑΒ ήταν ήδη νεκρός.

Το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Ένοπλος σκόρπισε τον τρόμο σε σιδηροδρομικό σταθμό

Ρόδος - Βιασμός 60χρονης: Αναβίωσε η φρίκη στο δικαστήριο

Τάσος Ξιαρχό: Στο Ιπποκράτειο μετά την απόπειρα αυτοκτονίας