Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Η μαραθωνοδρόμος Δήμητρα Ιορδανίδου είναι η νεκρή ποδηλάτισσα (εικόνες)

Αθλήτρια με σπουδαίες διακρίσεις ήταν η 42χρονη ποδηλάτισσα που παρασύρθηκε από φορτηγό και σκοτώθηκε.

Πρόκειται για τη δρομέα μεγάλων αποστάσεων, Δήμητρα Ιορδανίδου η οποία εργάζονταν στον φορέα «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας» που ασχολείται με την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Στο παρελθόν είχε κατακτήσει δύο φορές την 3η πανελλήνια θέση και δύο φορές της 4η θέση στο Μαραθώνιο της Αθήνας, ενώ είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους μαραθώνιους της Στοκχόλμης και του Ναγκάνο στην Ιαπωνία.

Είχε αγωνιστεί με τέσσερα διαφορετικά σωματεία (ΠΑΟΚ, ΓΑΣ Κουφαλίων, Ηρακλή και Τρίτων Θεσσαλονίκης). Πριν μερικά χρόνια σταμάτησε την ενασχόληση της με το μαραθώνιο και ασχολήθηκε με το τρίαθλο.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Λαμπράκη και Κατσιμίδη λίγο μετά τις 08:00 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού παρέσυρε την άτυχη 42χρονη ποδηλάτισσα, όταν επιχείρησε να στρίψει επί της Λαμπράκη στο ύψος της Αγίου Δημητρίου. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, ενώ, για τον απεγκλωβισμό της, χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ καθώς και ασθενοφόρο προκειμένου η γυναίκα να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ωστόσο παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, αρχικά των διασωστών της Μονάδας του ΕΚΑΒ και ύστερα των γιατρών του νοσοκομείου, κατέληξε.

Σοκαριστικές είναι και οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες από το σημείο, καθώς όπως φαίνεται το ποδήλατο έχει συνθλιβεί κάτω από τις ρόδες του φορτηγού.

