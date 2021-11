Σέρρες

Σέρρες: Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο σπίτι τους

Ένας νεαρός μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο σπίτι τους. Η κατάσταση της υγείας της.

Με μαχαίρι ένας 28χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε την 37χρονη σύντροφό του, ύστερα από μεταξύ τους καβγά που ξέσπασε τα ξημερώματα, στο σπίτι τους, στις Σέρρες.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τον δράστη, ενώ το μαχαίρι, μήκους 22 εκατ. κατασχέθηκε.

Η γυναίκα υπέστη τραύμα στο χέρι.

Η κατάστασή της δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών.

