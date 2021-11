Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Μαχαίρωσαν νεαρό μπροστά σε φοιτητές (εικόνες)

Το θύμα δέχτηκε μαχαιριές στο χέρι και στο πόδι μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων φοιτητών.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, στο πάρκο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου!

Άγνωστος επιτέθηκε σε νεαρό αλλοδαπό μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων φοιτητών και αφού του άρπαξε την τσάντα, τον μαχαίρωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχτηκε μαχαιριές στο χέρι και στο πόδι.

Επί τόπου έσπευσε μηχανή ταχείας επέμβασης, ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες αφού σταθεροποίησαν την κατάσταση του θύματος, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται.

