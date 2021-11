Λακωνία

Λακωνία: αδέλφια νεκρά σε τροχαίο

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, συγκρούστηκε με φορτηγό.

Τραγωδία το απόγευμα στη Λακωνία! Δύο αδέλφια έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο που σημειώθηκε επί της Εθνικής οδού μεταξύ Βλαχιώτη και Μολάων, στο ύψος της διασταύρωσης προς Γλυκόβρυση στη Μακρυνάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους ένα ΙΧ κι ένα φορτηγό. Συνέπεια ήταν να βρουν τραγικό θάνατο οι δύο άνδρες, 33 και 36 ετών που επέβαιναν στο ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο άτυχοι νέοι ήταν κάτοικοι της περιοχής των Μολάων. Σημειώνεται πως την ώρα του δυστυχήματος το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο λόγω βροχόπτωσης.

