Αρκαλοχώρι: Οι πρώτοι οικίσκοι παραδόθηκαν στους σεισμόπληκτους (εικόνες)

Πολυμελείς οικογένειες βρήκαν προσωρινά καταφύγιο, ενώ άλλοι 40 θα τοποθετηθούν σύντομα.

Την πρώτη διανυκτέρευσή τους στους οικίσκους έκαναν χθες το βράδυ οι σεισμόπληκτοι πολίτες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Αρκαλοχώρι, καθώς παραδόθηκαν οι πρώτοι οικίσκοι, στους οποίους ήδη διαμένουν οι πρώτες πολυμελείς οικογένειες που επιλέχθηκαν με βάση τα κοινωνικά κριτήρια που ορίστηκαν από το Υπουργείο Υποδομών και τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, Μανώλης Φραγκάκης, πρόκειται για «ένα σημαντικό βήμα που έχει γεννήσει την ελπίδα στους κατοίκους, οι οποίοι δειλά-δειλά μπορούν να κάνουν πλέον σχέδια για το μέλλον τους». Επίσης, αναμένεται να φτάσουν ακόμη 20 οικίσκοι και την επόμενη εβδομάδα, καθώς και άλλοι 20 από το Υπουργείο Υποδομών.

Στον χώρο όπου παραδόθηκαν οι πρώτοι οικίσκοι βρέθηκαν ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Μανώλης Φραγκάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου, Ανδρέας, ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως, Γιώργος Μαριδάκης και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Με τις αφίξεις αυτές και με τους οκτώ που είναι επίσης τοποθετημένοι στη Βόνη, ένα μικρό κομμάτι του μεγάλου προβλήματος με τη στέγαση λύνεται. Ήδη έχουν εγκατασταθεί στους οικίσκους 16 οικογένειες με τη ροή να είναι συνεχής και με βάση τα κοινωνικά κριτήρια που ισχύουν και με βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, όπως ορίζει το Υπουργείο. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν μπει στους διαθέσιμους οικίσκους δικαιούχοι, λύνοντας έτσι το ζήτημα της στέγασης για αυτούς τους δημότες», σημείωσε ο κ. Φραγκάκης.

Ο κ. Αρναουτάκης τόνισε ότι «μαζί με τον δήμο, μαζί με την κεντρική κυβέρνηση, την εκκλησία και όλους τους φορείς, καθημερινά βλέπουμε όλοι ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Όμως, ο δρόμος είναι μακρύς και πρέπει όλοι μας να συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα».

