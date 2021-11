Αχαΐα

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση 16χρονης από το Ίδρυμα Θηλέων

Αναζητούνται ευθύνες για την υπόθεση. Άκαρπες οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του παιδιού.

Σε θρίλερ εξελίσσεται από το βράδυ της Τρίτης, η υπόθεση της εξαφάνισης 16χρονης από το Ίδρυμα Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων.

Για την εξαφάνιση ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές, ωστόσο η υπόθεση λαμβάνει και άλλες διαστάσεις, αφού ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας, Νίκος Σταθακόπουλος, διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες για την υπόθεση.

Σημειωτέον πως σύμφωνα με τον κ. Σταθακόπουλο, ενώ τα ίχνη της 16χρονης χάθηκαν από τις 9 το βράδυ της Τρίτης, ο ίδιος ενημερώθηκε το πρωί της Τετάρτης, γεγονός που προκάλεσε την απόφαση για έρευνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε.

Η 16χρονη έχει ελληνική υπηκοότητα και βρίσκεται στο Ίδρυμα από το 2014 με εισαγγελική εντολή φιλοξενίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που εξαφανίζεται από το Ίδρυμα.

