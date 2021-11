Θεσσαλονίκη

Δήμητρα Ιορδανίδου: θρήνος στην κηδεία της μαραθωνοδρόμου (εικόνες)

Η 42χρονη αθλήτρια άφησε την τελευταία της πνοή σε τροχαίο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ πήγαινε στη δουλειά της με το ποδήλατο.

Σε κλίμα οδύνης φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη 42χρονη μαραθωνοδρόμο Δήμητρα Ιορδανίδου που έχασε τη ζωή της όταν την παρέσυρε φορτηγό την ώρα που πήγαινε στη δουλειά με το ποδήλατο της.

Από νωρίς άνθρωποι με μάτια βουρκωμένα, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, έφταναν στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου για να πουν το τελευταίο αντίο στο κορίτσι με το λαμπερό χαμόγελο.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς της που πριν από τρία χρόνια είχαν χάσει και τον γιο τους. Οδήγησαν το παιδί τους στην τελευταία του κατοικία μην μπορώντας ακόμη να πιστέψουν την τραγωδία που χτύπησε το σπίτι τους.

Φίλοι και συνεργάτες της συγκίνησαν στον επικήδειο λόγο, ενώ ράγισαν καρδιές και τα μηνύματα φίλων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συναθλητές της από την Κρήτη, όπου είχε τρέξει στον ημιμαραθώνιο στο Αρκαλοχώρι, ανέβασαν μία φωτογραφία με τη Δήμητρα να παίζει λύρα όπως τους είχε υποσχεθεί. Είπε “του χρόνου δεν θα τρέξω! Θα μάθω να παίζω λύρα και θα έρθω στο δρόμο να παίξω για τους δρομείς!” Και το έκανε!

Ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει το δικαστήριο.

