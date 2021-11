Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: θρίλερ με πτώματα σε διαμέρισμα (εικόνες)

Ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν νεκροί, σε προχωρημένη σήψη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ξηροκρήνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αθίγγανος από την περιοχή των Διαβατών αναζητούσε τον πατέρα του, ο οποίος είχε μέρες να επικοινωνήσει μαζί του. Από πληροφορίες έμαθε ότι ο πατέρας του φιλοξενούνταν από μια γυναίκα σε διαμέρισμα των εργατικών κατοικιών της Ξηροκρήνης.

Αποφάσισε τότε να την επισκεφθεί αλλά όταν άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος αντίκρυσε τις σορούς του πατέρα του και της γυναίκας που τον φιλοξενούσε. Και τα δυο πτώματα ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Ο χώρος αποκλείστηκε από την Αστυνομία και ανέλαβε δράση το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Από τα πρώτα κιόλας στοιχεία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

