Άγιος Νικόλαoς: Βουτιά θανάτου στο λιμάνι

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός αυτοκινήτου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου τα ξημερώματα.

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα, μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, 70χρονος άνδρας, ο οποίος περίπου στις 2 τα ξημερώματα, έπεσε οδηγώντας με ταχύτητα , στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου.

Το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου ειδοποιήθηκε από αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος είδε από απέναντι το συμβάν και το αυτοκίνητο να βουλιάζει με αναμμένα τα φώτα. Αμέσως, ειδοποιήθηκε η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης, άνδρες της οποίας, μαζί με έναν άνδρα του Λιμενικού βούτηξαν αμέσως μόλις έφθασαν στο σημείο προσπαθώντας να εντοπίσουν το όχημα που βρέθηκε αρκετά μέτρα σε απόσταση από την προβλήτα, μέσα στο βυθό, γεγονός που μαρτυρεί ότι το όχημα έπεσε με αρκετή ταχύτητα στο νερό.

Αφού εντόπισαν το όχημα οι άνδρες της Ομάδας Διάσωσης άνοιξαν και ανέσυραν τον νεκρό άνδρα στην επιφάνεια απ’ όπου τον παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση ανάσυρσης του επιβατικού αυτοκινήτου, μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρός ο οδηγός του. Οι άνδρες της Ομάδας Διάσωσης με στολές δύτη βούτηξαν και έδεσαν το όχημα με ιμάντες και ιδιωτικός γερανός που εκλήθη και μετέβη στο σημείο ανέσυρε το όχημα στην προβλήτα.

Ο άτυχος άνδρας, είναι κάτοικος Αγίου Νικολάου. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου.

