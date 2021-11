Μαγνησία

Βόλος: κοπέλα υποδυόταν τον άνδρα για να “ψαρέψει” ανήλικη

Τρομοκρατήθηκε από τις συνεχείς οχλήσεις η κοπέλα. Πως έγινε αντιληπτό από την μητέρα της ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τι υποστήριξε η κατηγορούμενη στο δικαστήριο.

Απίστευτη υπόθεση, που αφορά στους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο για τους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά τους ανήλικους, συζητήθηκε χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, συνταράσσοντας το ακροατήριο. Κατηγορούμενη ήταν κοπέλα ηλικίας 26 ετών, η οποία αντιμετώπισε τις κατηγορίες της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της κατοχής υλικού πορνογραφίας και καταδικάστηκε.

Σε ηλικία 21 ετών η κατηγορούμενη παρουσιαζόταν σαν άνδρας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 2016 προσπάθησε να προσεγγίσει άλλη κοπέλα, η οποία ήταν τότε ανήλικη και συγκεκριμένα 15 ετών, αποστέλλοντάς της γυμνές φωτογραφίες ανδρός.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, όταν τον Φεβρουάριο του 2017 η μητέρα της παθούσας διαπίστωσε ότι κάτι βασάνιζε την ανήλικη και πήρε το κινητό της τηλέφωνο. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν ήταν σοκαριστικές.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που ειδοποιήθηκε κινητοποιήθηκε άμεσα και κατέσχεσε το ενοχοποιητικό υλικό πορνογραφίας από τη δράστιδα.

Από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2017 η κατηγορούμενη ενοχλούσε την ανήλικη αποστέλλοντας γυμνές φωτογραφίες, μέχρι που επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά.

Για να μη γίνει αντιληπτή παραποίησε τη φωνή της, όμως η νεαρή κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Καταθέτοντας χθες στο δικαστήριο η παθούσα είπε ότι το περιστατικό έχει στιγματίσει τη ζωή της. Ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα στις σχέσεις της και την παρακολουθεί ψυχολόγος. Αλλαξε σχολείο γιατί φοβόταν μη μαθευτεί η επικοινωνία που είχε.

Η μητέρα της κοπέλας είπε ότι το κορίτσι της μετά το περιστατικό φοβόταν να βγαίνει από το σπίτι μόνη της. Χρειαζόταν να έχει συνοδεία τουλάχιστον δύο ατόμων.

«Σοκαρίστηκα», είπε αναφερόμενη για το πώς αισθάνθηκε όταν διαπίστωσε τι συνέβη. «Δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό», πρόσθεσε.

Η 26χρονη δεν την παρούσα στο δικαστήριο. Εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος είπε ότι ζητεί «συγγνώμη». Ο ίδιος επισήμανε ότι αμέσως μετά την καταγγελία, η κατηγορούμενη συνεργάστηκε με τις αρχές στις έρευνες και δεν απέκρυψε τίποτα.

Η δράστιδα κρίθηκε ένοχη και για τις δύο κατηγορίες και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή τριετίας.

