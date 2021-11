Δωδεκανήσα

Ρόδος - Κακοποίηση 8χρονης: ο παππούς σε κατάθεση ως ύποπτος

Ο 78χρονος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται. Γιατί κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει ανωμοτί.

Σε νέα ανωμοτί κατάθεση, ως ύποπτος για κατηγορούμενος, κλήθηκε εκ νέου ο 78χρονος παππούς του 8χρονου παιδιού, θύματος κακοποίησης.

Ενώ συγκεκριμένα εκκρεμούσε προς αξιολόγηση το προανακριτικό υλικό, που συγκεντρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για την πολύκροτη υπόθεση της σκευωρίας με θύμα κακοποίησης το 8χρονο παιδί και φερόμενη ως δράστιδα την θεία του, δόθηκε από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, χθες, νέα παραγγελία προς τον Πταισματοδίκη Ρόδου και μάλιστα κατεπείγουσα, με χρόνο περαίωσης τις 2 ημέρες.

Ο 78χρονος παππούς του παιδιού καλείται την 5η Νοεμβρίου 2021 να παράσχει εξηγήσεις στο πλαίσιο της νέας προκαταρκτικής με διερευνώμενες πράξεις:

Βιασμό κατ’ εξακολούθηση

Γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Πράξεις κατάχρησης ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις κατ’ εξακολούθηση.

Κατάχρηση ανίκανου να αντισταθεί σε γενετήσια πράξη κατ’ εξακολούθηση.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ενώ βρισκόταν η έρευνα με θύμα το παιδί σε εξέλιξη, μια 52χρονη ομογενής από τις Η.Π.Α., έδωσε κατάθεση την 23η Οκτωβρίου 2021, στην Ασφάλεια του Ηρακλείου, με την οποία γνωστοποίησε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης του παππού, στο διάστημα των ετών 1978 – 1982 και ότι είχε καταγγείλει την κακοποίηση της τον Ιανουάριο του 2012 με επιστολή της προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου!

Είδε, όπως είπε, ότι διενεργείτο έρευνα στη Ρόδο για το παιδί και άκουσε το όνομα του παππού και αποφάσισε να ενημερώσει για το τι είχε συμβεί στην ίδια.

Ο σύντροφος της 50χρονης θείας, που ομοίως φέρεται ως ύποπτη και έχει εξεταστεί για την κακοποίησή της, σε κατάθεσή του υποστήριξε ότι η 8χρονη είχε δείξει σε tablet, στον ίδιο και τη σύντροφο του, σκηνές από σελίδα με πορνογραφικό περιεχόμενο και είχε υποστηρίξει ότι ο παππούς την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά.

Ανάλογη κατάθεση είχε δώσει και η 50χρονη θεία.

Η 33χρονη μητέρα του παιδιού είχε αρχικώς καταστήσει ύποπτο τον πατέρα της, όπως έγραψε η «δ».

Ο παππούς έχει δώσει ήδη ανωμοτί κατάθεση για τα ίδια αδικήματα την 14η Οκτωβρίου 2021 ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου μετά από την πρώτη κατάθεση της κόρης του, που άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο, να ήταν δράστης σεξουαλικού εγκλήματος με θύμα την κόρη της.

Ο 78χρονος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, τονίζοντας ότι εκείνος και η σύζυγός του έχουν αναλάβει ουσιαστικά την ανατροφή των παιδιών.

Είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότι πρόθεση της κόρης της, όταν διαπίστωσε τον ερεθισμό στα γεννητικά όργανα του παιδιού ήταν, να καταγγείλει τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Αναφερόμενος στην κόρη του επεσήμανε ότι έχει προβλήματα, έχει προκαλέσει θέματα στο παρελθόν και την έχουν συγχωρέσει. Επεσήμανε επίσης ότι ο ίδιος είναι αυστηρός και με το 8χρονο παιδί.

Από την ιατροδικαστική εξέταση και την εξέταση γυναικολόγου προέκυψε ότι το παιδί είχε φλεγμονή και είχε υποστεί μερική ρήξη του παρθενικού της υμένα.

Αποκλείστηκε εξάλλου να έχει υποστεί παρά φύση βιασμό από διαδοχικές εξετάσεις και ουσιαστικά «διαψεύστηκε» ακατάληπτη περιγραφή του παιδιού, με νοητική στέρηση, σύμφωνα με την οποία ο παππούς της έβαλε κάτι που περιγράφει σαν μαχαίρι.

Ο ιατροδικαστής στην τελευταία του έκθεση πιθανολογεί σφόδρα ότι η διακόρευση του παιδιού προήλθε από δάκτυλο, μετά και την ομολογία της θείας.

Θυμίζουμε ότι εκκρεμεί η υποβολή πραγματογνωμοσύνης από παιδοψυχίατρο που έχει διοριστεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Η 33χρονη μητέρα του παιδιού κατάθεσε πως διαχειριζόταν τη σύνταξη της πεθεράς της και η 50χρονη την εξυπηρετούσε κάνοντας αγορές για το σπίτι με χρήματα που της έδινε.

Είχαν αναπτύξει σχέσεις φιλικές τόσο με την ίδια όσο και με τον σύντροφό της και από τον Σεπτέμβριο επεδίωκε να την πείσει ότι κοινωνική λειτουργός είχε κινήσει τις διαδικασίες για να της αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών της (4 συνολικά) και ότι έγινε και σχετική ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Φέρεται να της ζήτησε 200 ευρώ προκειμένου να αποτραπεί η αφαίρεση των παιδιών από την επιμέλειά της και μάλιστα η 50χρονη, συστράτευσε προς τούτο ακόμη μια γυναίκα, που σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η μητέρα, συνομίλησε μαζί της τηλεφωνικά. Η γυναίκα αυτή έπεισε την 33χρονη μητέρα ότι αν έδινε τα χρήματα δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα!

Πλην όμως η ίδια δεν είχε χρήματα και τότε η 50χρονη την έπεισε ότι τα δανείστηκε από αστυνομικό που υπηρετούσε στη φρουρά πολιτικού προσώπου και ότι θα πρέπει να του τα επιστρέψουν.

Εν πάση περιπτώσει, ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, έως τότε, το 8χρονο παιδί συμπωματικά παρουσίασε λοίμωξη στα γεννητικά του όργανα απόρροια της αδυναμίας του να σκουπίζεται σωστά λόγω και της νοητικής του υστερήσεως.

Η μητέρα μαζί με την 50χρονη θεώρησαν σκόπιμο να το εξετάσουν και η τελευταία φορώντας γάντι έβαλε ένα δάκτυλό της στον κόλπο του παιδιού και τράβηξε φωτογραφίες!

Τις φωτογραφίες, όπως είπε στην μητέρα, τις απέστειλε σε έναν αστυνομικό ο οποίος απεφάνθη και την ενημέρωσε η 50χρονη προς τούτο ότι είχε… βιαστεί!

Ξεκίνησε τότε μια προσπάθεια να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί και το παιδί με την χρήση ηλεκτρονικής συσκευής (οι πληροφορίες κάνουν λόγο για tablet) περιηγήθηκε το διαδίκτυο σε ιστοσελίδα με άσεμνο περιεχόμενο.

Το παιδί όταν ρωτήθηκε από την μητέρα του φέρεται να άφησε να εννοηθεί ότι έφταιγε ο παππούς του. Η ίδια όμως δεν πείσθηκε λόγω της νοητικής υστέρησης του παιδιού. Η μητέρα κατέστησε σαφές ότι δεν πιστεύει ότι ο πατέρας της και παππούς του παιδιού διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα.

Φέρεται μάλιστα να ζήτησε από τον πατέρα της να ενημερώσουν τις αρχές και εκείνος, όπως ισχυρίστηκε, ζήτησε να εξεταστεί το παιδί από ιατρό, πράγμα που δεν έγινε άμεσα και τελικώς δεν υλοποιήθηκε καθώς δεν υπήρχαν χρήματα για να πληρωθεί η επίσκεψη σε εξειδικευμένο ιατρό.

Η 50χρονη, που επεδίωξε να ανασκευάσει τα όσα κατέθεσε μετά την μητέρα ως ύποπτη για κατηγορούμενη και να πείσει ότι η ομολογία της δόθηκε κατόπιν πίεσης των αστυνομικών, φέρεται να έχει αβίαστα περιγράψει το τι είχε συμβεί και πως επεδίωξε, εξαπατώντας τη μητέρα, να εξασφαλίσει χρήματα από την ίδια και τον παππού (200 και 500 ευρώ αντίστοιχα).

Μια φίλη της, όπως ομολόγησε, της τηλεφώνησε και είπε ότι είναι από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ότι έναντι 200 ευρώ δεν θα προχωρούσε η διαδικασία εις βάρος της. Η 33χρονη δεν είχε χρήματα και η 50χρονη, όπως επιβεβαίωσε, την έπεισε ότι της τα έδωσε και τα κατέβαλε η ίδια σε αστυνομικό που υπηρετεί στη φρουρά πρώην πρωθυπουργού(!!!) και ότι θα πρέπει να του επιστραφούν.

Η 50χρονη ομολόγησε επίσης ότι όταν το παιδί άρχισε να διαμαρτύρεται ενώπιόν της και σε επίσκεψη στην οικία της στις αρχές του Οκτωβρίου για «τσούξιμο» μετά την τουαλέτα τότε μπήκαν σε ένα δωμάτιο και εκείνη έθεσε το δάκτυλο της στον κόλπο του παιδιού με γάντι για να δει αν είχε διακορευτεί ο παρθενικός του υμένας!!!

Έπεισε την μάνα ότι το παιδί είχε βιαστεί και μάλιστα το έκανε, όπως η ίδια είπε, γιατί είχε σκοπό να πάρει 500 ευρώ από τον παππού διότι ήξερε ότι δεν θα ήθελε να μαθευτεί και η ίδια χρειαζόταν τα χρήματα για να μισθώσει κατοικία γιατί διέμενε σε παράγκα!!

Ομολόγησε μάλιστα ότι έβγαλε φωτογραφίες με το κινητό της τηλέφωνο και ότι έπεισε την μητέρα ότι θα τις έστελνε σε έναν ιατρό για να αποφανθεί. Στην πορεία την ενημέρωσε ότι δήθεν ο ιατρός έκρινε από την φωτογραφία ότι το παιδί είχε βιαστεί.

Η 50χρονη ενημέρωσε για τον δήθεν βιασμό του παιδιού τη συμπεθέρα της, η οποία την προειδοποίησε ότι θα ενημέρωνε τις αρχές αν δεν το έκανε η ίδια.

Σε τηλεοπτική της συνέντευξη η 50χρονη αρνείται πλέον ότι έβαλε «δάκτυλο» στο παιδί και διατείνεται ότι οι αστυνομικοί την ζόρισαν για να πει όσα είπε!

Ισχυρίζεται πλέον ότι στόχος της ήταν να προσέχουν τα παιδιά και ότι δεν ζήτησε λεφτά από την μητέρα και τον παππού.

Ως συνήγορος υπεράσπισης του παππού παρίσταται ο δικηγόρος κ. Στέλιος Αλεξανδρής.

Πηγή:dimokratiki.gr

