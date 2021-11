Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: προσπάθησε να μαχαιρώσει επίδοξο διαρρήκτη

Διπλή η απόπειρα του άνδρα, που προσπάθησε να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

Αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή κέντρου πόλης, 20χρονο από τη Λιβύη, ο οποίος λίγο νωρίτερα κι ενώ έγινε αντιληπτός από 47χρονο Έλληνα ιδιοκτήτη οχήματος να προσπαθεί, με δύο συνεργούς του, να εισέλθει παράνομα σ’ αυτό, αποπειράθηκε να τον τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο παθών τον απέφυγε, πλην όμως ο δράστης επέστρεψε σε μικρό διάστημα και προσπάθησε εκ νέου να τον τραυματίσει.

Άμεσα ανταποκρίθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης και ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε εξυβρίζοντας, απειλώντας και απωθώντας τους αστυνομικούς.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

