Πέλλα

Γιαννιτσά – Motocross: Πέθανε ο 27χρονος που είχε τραυματιστεί

Νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπανικολάου».

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί τελικά στη ζωή ο 27χρονος που είχε τραυματιστεί σε αγώνα motocross στα Γιαννιτσά στις 17 Οκτωβρίου και από τότε νοσηλευόταν σε ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη.

Στην ίδια ΜΕΘ νοσηλευόταν κι ο άλλος τραυματίας από τον αγώνα, ο 16χρονος ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αποσωληνώθηκε.

Το κακό συνέβη όταν κατά τη διάρκεια αγώνα motocross, αναβάτης έπεσε πάνω σε δυο θεατές που παρακολουθούσαν.





