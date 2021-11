Ηράκλειο

Ηράκλειο - κακοποίηση: προσπάθησε να πνίξει την μητέρα των παιδιών του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό του Ηρακλείου, έχει αναστατώσει την περιοχή.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε το πρωί ένας άνδρας ηλικίας περίπου 35 ετών από τη Μεσαρά, ο οποίος κακοποίησε τη σύντροφό του κι εκείνη με τη σειρά της τον μήνυσε με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς του τμήματος Φαιστού.

Το περιστατικό έγινε χθες σε χωριό της Μεσαράς. Ο 35χρονος με την 30χρονη έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, εκτός γάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 35χρονος με τον αγκώνα του έσφιξε το λαιμό της, ενώ φέρεται και να την εξύβρισε. Ο ίδιος εμφανίστηκε στους αστυνομικούς μετανιωμένος.

πηγή: creta24.gr

