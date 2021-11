Μαγνησία

Βόλος: Μήνυση για κακοποίηση 12χρονης από τον πατριό της

Μήνυση για κακοποίηση 12χρονης κατέθεσε ο πατέρας του παιδιού, καταγγέλλοντας για τις πράξεις αυτές, το νέο σύζυγο της πρώην γυναίκας του και το θέμα απασχολεί την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου, που παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Ο πατέρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της TRT, πληροφορήθηκε τι γινόταν από την ανήλικη κόρη του, που έμεινε στο σπίτι του το περασμένο Σαββατοκύριακο και τους ισχυρισμούς της, φέρεται να επιβεβαίωσε και η μικρότερη αδελφή της.

Η μήνυση που κατατέθηκε είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, για απόπειρα βιασμού ανηλίκου, για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο συνήγορος του πατέρα των δύο κοριτσιών κατέθεσε αίτηση αφαίρεσης της γονικής μέριμνας από την μητέρα και το Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή για συνεπιμέλεια και φιλοξενία των δύο κοριτσιών στο σπίτι του πατέρα, μέχρι να συζητηθεί η αίτηση στις 23 Νοεμβρίου.

Η συνήγορος της μητέρας, ισχυρίζεται ότι τα καταγγελλόμενα είναι απολύτως αναληθή και αβάσιμα και άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα που κρύβονται πίσω από την καταγγελία του πρώην συζύγου της.

