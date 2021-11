Εύβοια

Εύβοια: Διαρρήκτες “ρήμαξαν” κυλικείο σχολείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες άφησαν πίσω τους μεγάλες ζημιές. Έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους.

Δεν πίστευε στα μάτια της με τις εικόνες που αντίκρισε το πρωί της Παρασκευής η ιδιοκτήτρια του κυλικείου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας.

Άγνωστοι παραβίασαν την πόρτα και ρήμαξαν τα πάντα μέσα από το κυλικείο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές.

Η ιδιοκτήτρια του κυλικείου ενημέρωσε αμέσως τη διοίκηση του σχολείου και την Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ζημιά που υπέστη είναι μεγάλη, καθώς οι διαρρήκτες δεν άφησαν τίποτα μέσα στο κυλικείο.

«Μιλάμε για ολική καταστροφή, πήραν ότι υπήρχε από εμπόρευμα μέσα στο κυλικείο», είπε η ιδιοκτήτρια του κυλικείου.

πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ομίχλη - “Sea Smoke”: προβλήματα και “μαγικές εικόνες”

Τροχαίο: διαμελίστηκε οδηγός μηχανής

Μαρίλια Μεντόσα: Νεκρή σε αεροπορικό δυστύχημα η τραγουδίστρια (εικόνες)