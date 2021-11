Δωδεκανήσα

Ρόδος: Πένθος για τον 7 μηνών Μιχαήλ – Άγγελο

Παρά τις προσπάθειες του μικρού Μιχαήλ – Άγγελου και του κόσμου, το μικρό αγγελούδι δεν τα κατάφερε.

Στο πένθος βυθίστηκε η Ρόδος, έπειτα από το άκουσμα ότι ο μικρούλης Μιχαήλ Αγγελος Καραολάνης δεν τα κατάφερε τελικά, και αναχώρησε για τη «γειτονιά των αγγέλων».

Ο μικρούλης, που έπασχε από τετραλογία του Fallot κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να μπορέσει να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, κι όλο αυτό το διάστημα το παιδί έδινε τεράστια μάχη στην Αθήνα.

Ο μόλις 7 μηνών Μιχαήλ Αγγελος, μέσα σε 1,5 μήνα υποβλήθηκε σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας σε απέραντη θλίψη την κοινωνία της Ρόδου που από την αρχή έγινε μια γροθιά για να συγκεντρωθούν τα χρήματα και να μπορέσει το παιδί να κάνει τις απαραίτητες επεμβάσεις.

Η ομάδα «Ρόδος, Βοηθοί Αγάπης» κινητοποιήθηκε άμεσα στήνοντας 50 κουμπαράδες σε όλο το νησί, καλλιτέχνες της Ρόδου διοργάνωσαν εκδήλωση από την οποία τα έσοδα διατέθηκαν για τη θεραπεία τού μόλις 7 μηνών Μιχαήλ -Άγγελου ενώ αρκετά χρήματα συγκεντρώθηκαν και στον ποδοσφαιρικό αγώνα που διοργάνωσε η ομάδα παλαιμάχων του Άρη Αρχαγγέλου.

Ο μικρός ήρωας όμως τελικά «έγινε άγγελος και πέταξε ψηλά» έπειτα από τεράστια μάχη που έδωσε για τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια αλλά και όλη τη Ρόδο που τον αγκάλιασε ως δικό της παιδί.

Πηγή: dimokratiki.gr

