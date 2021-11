Θεσσαλονίκη

Δήμητρα Ιορδανίδου – Θεσσαλονίκη: ποδηλατοδρομία στη μνήμη της (εικόνες)

Λουλούδια στη μνήμη της Δήμητρας Ιορδανίδου άφησαν οι δεκάδες ποδηλάτες που διαμαρτυρήθηκαν με αφορμή το θάνατό της.

Ποδηλατοπορεία μνήμης και διεκδίκησης για ασφαλείς ποδηλατόδρομους πραγματοποίησαν δεκάδες κάτοικοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την Δήμητρα Ιορδανίδου.

Οι ποδηλάτες και ποδηλάτισσες συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο και στην συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το σημείο στην Τούμπα όπου η νεαρή ποδηλάτισσα παρασύρθηκε από οδηγό φορτηγού.

Οι διαμαρτυρόμενοι διεκδικούν την ανακήρυξη του 2022 ως έτους αστικής ποδηλασίας ώστε να δοθεί ο μέγιστος προϋπολογισμός του δήμου, της περιφέρειας και των υπουργείων σε ποδηλατικές υποδομές, προκαθορισμένο όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα σε κατοικημένες περιοχές, 0% ΦΠΑ για αγορά ποδηλάτου και τη μονιμοποίηση των εκτάκτων, λόγω πανδημίας, ποδηλατολωρίδων και επέκταση τους σε όλο την οδό Εγνατία ειδικά μπροστά στην μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη της χώρας.

Παράλληλα, ζητούν την ολοκλήρωση του ποδηλατόδρομου Παπάφη που ενώ είναι στην φάση κατασκευής έχει παγώσει και την αναβάθμιση των υπαρχόντων ποδηλατολωρίδων, σε ασφαλείς ποδηλατόδρομους.

Την προσεχή Πέμπτη θα πραγματοποιήσουν εκ νέου ποδηλατοπορεία ενώ στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο έχουν προγραμματίσει καθιστική διαμαρτυρία.

